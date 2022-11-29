МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" планирует интегрировать книжные сервисы в подписку "Яндекс Плюс", сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Яндекс Go" запустил совместные поездки на такси в двух городах

Согласно информации, компания приобретет права на использование технологий "Букмейта"* на территории СНГ.

При этом информация о запуске "Яндексом" нового книжного приложения пока не подтверждена. Собеседники газеты заявляют, что сервис войдет в подписку в своем первоначальном виде. Как ожидается, "Яндекс" официально объявит об этом в ближайшее время.

Бренд останется, для пользователей ничего не поменяется, а в "Плюсе" появятся новые тарифы с "Букмейтом"*, пояснило издание. "Яндекс" запустил обновленную версию поиска

Добавляется, что МТС с декабря также добавит в свою экосистемную подписку "МТС Premium" книжный сервис – "Строки". Он действует с конца сентября и закупает книги у издательств. При этом планируется выпуск собственных книг.

"Литрес" также планирует развивать партнерства с крупными игроками рынка из других категорий, рассказал директор направления продвижения и коммерческих партнерств ГК Михаил Горбань. На данный момент сервисы группы (MyBook, Livelib и другие) не включены в подписки экосистем, но пользователям "Мегафона", Tele2 и "Тинькофф" доступны отдельные спецпредложения.

*Владеющая Букмейтом" ирландская компания "Букмейт Лимитед" входит в перечень СМИ-иноагентов.