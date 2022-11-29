МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") по МСФО в январе-сентябре 2022 года сократилась на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 11,5 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Русгидро" отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО на 49 процентов

Выручка за девять месяцев текущего года увеличилась на 24,86% и составила 125,9 миллиарда рублей. Операционные расходы за данный период выросли до 106,8 миллиарда рублей с 80,8 миллиарда годом ранее. Долгосрочные обязательства на конец сентября 2022 года выросли до 67 миллиардов рублей с 35,5 миллиарда рублей годом ранее, краткосрочные — до 80 миллиардов рублей с 74,7 миллиарда рублей, соответственно.

Чистая прибыль "Трансконтейнера" в третьем квартале текущего года сократилась на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 3,5 миллиарда рублей. Выручка — увеличилась на 34,2%, до 46,6 миллиарда рублей.

При этом в графе финпоказателей за 2021 год указано следующее примечание: "пересчитано".

"Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 120 тысяч единиц вместимостью порядка 180 тысяч TEU, фитинговых платформ — 41 тысяча единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Морские перевозки в рамках сервисов компании осуществляют 23 грузовых судна, в том числе 13 судов ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO, где "Трансконтейнеру " принадлежит 58,51% акций). Единственным акционером является группа компаний "Дело".