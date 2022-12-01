МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на площадке в Орловской области ввел ограничительные мероприятия и ликвидирует до 14 декабря всех зараженных животных, говорится в сообщении компании. Минсельхоз ждет снижения рентабельности аграрного сектора

"Вспышка заболевания была выявлена в конце ноября 2022 года в комплексе зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса ООО "Мираторг-Курск", расположенном в Алешинском сельском поселении… На период карантина по АЧС в угрожаемой зоне введены ограничительные мероприятия", — сообщает компания.

Специалисты агрохолдинга в настоящее время проводят все необходимые мероприятия по ликвидации очага АЧС. "Из-за вспышки АЧС в регионе убою подлежат все зараженные животные строго до 14 декабря 2022 года. Кроме того, до конца декабря в соответствии ветеринарным законодательством и требованиями Россельхознадзора полностью должны быть утилизированы зола и другие негорючие отходы", — говорится в сообщении.

Компания напоминает, что в рамках ограничительных мероприятий в период карантина не допускается посещение территории посторонними лицами, кроме сотрудников, выполняющих производственные операции, также запрещен ввоз и вывоз свиней, продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, введены существенные ограничения на въезд и выезд транспортных средств, а также запрещены все виды охоты в угрожаемой зоне.

Это не первая вспышка АЧС на площадках компании в Орловской области: в начале сентября "Мираторг" ввел карантин на свиноводческой площадке с поголовьем около 3 тысяч особей, расположенной в Шаблыкинском районе области. Год назад, в сентябре 2021 года, вспышка АЧС была зафиксирована на площадке агрохолдинга в Белгородской области.

Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.