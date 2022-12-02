МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Почты России" на следующей неделе в очной форме рассмотрит кандидатуру Михаила Волкова на пост генерального директора компании, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн (ЕР), входящий в состав совета. В набсовет "Почты России" направили директиву о назначении Михаила Волкова

"На следующей неделе состоится очное заседание Совета директоров "Почты России", на котором рассмотрим кандидатуру Михаила Волкова на пост гендиректора компании. Для отрасли — Волков человек не новый. 4 года он проработал здесь заместителем гендиректора", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий выразил надежду на то, что со сменой руководства "перезагрузка" работы почты только усилится".

Правительство в четверг вечером сообщило, что направило в совет директоров "Почты России" директиву для назначения Волкова гендиректором. Ранее источник РИА Новости сообщал о подписании этой директивы.

Волков пришел в "Почту России" в 2017 году на пост заместителя генерального директора, а в 2021 году был назначен гендиректором "Спортивных лотерей", распространяющих "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений. Начинал карьеру он в банках, в том числе успел поработать в Альфа-банке и ВТБ.