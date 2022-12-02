МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Передача госкорпорации "Росатом" контрольного пакета активов петербургского Балтийского завода (входит в ОСК), который в том числе специализируется на строительстве атомных ледоколов, обсуждается, но финальное решение пока не принято, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Минпромторг внесет в Госдуму законопроект о регулировании оборота метанола

"Пока этого решения нет. Вопрос обсуждается, но решение еще не принято", — сказал он, отвечая на вопрос о передаче контрольной доли предприятия "Росатому".

Ранее о возможности такой сделки сообщало отраслевое издание "Портньюс". По данным источников портала, 49% останется у ОСК, а 51% перейдет к "Росатому".

Балтийский завод специализируется на строительстве ледоколов с атомными и дизель-электрическими силовыми установками и атомных плавучих энергоблоков. Сейчас на предприятии идет строительство атомных ледоколов проекта 22220: "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

Окончательное решение по строительству крупнотоннажной верфи на острове Котлин вблизи Кронштадта тоже пока не принято, отметил замглавы ведомства.

"Позиция Минпромторга такова: необходимо все очень внимательно посчитать и проанализировать… С одной стороны хорошо, что у нас могут быть созданы современные мощности по судостроению, с другой стороны — нам не нужны мощности избыточные", — сообщил Евтухов в кулуарах Совета Федераций.

"Росатом" сейчас вместе с Минпромторгом РФ, вместе со "Звездой", с Центром технологии судостроения и судоремонта, ОСК, другими экспертами внимательно все смотрит и анализирует. Все имеющиеся факторы должны быть учтены, по итогам будет принято решение", — добавил он.

Евтухов также отметил, что кроме площадки на острове Котлин рассматривается возможность строительства верфи недалеко от Бронки (Санкт-Петербург).

О планах создать новую крупнотоннажной верфь на острове Котлин в рамках совместного проекта с ОСК еще в августе заявлял глава "Росатома" Алексей Лихачев. Согласно предварительным планам, предприятие будет специализироваться на судах с ядерными энергетическими установками, судах ледового класса и плавучих атомных энергоблоках.