АНКАРА, 5 дек — ПРАЙМ. Россия остается ведущим экспортером лосося из Турции, экспорт составил 22 тысяч 635 тонн на сумму 166 миллионов 367 тысяч 516 долларов, передает агентство Anadolu со ссылкой на данные Союза экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB). Рыбаки предложили способ сделать икру доступнее

Сообщается, что в январе-октябре черноморский лосось, выращенный в Турции, поступил на прилавки 36 стран мира.

"В январе-октябре текущего года Турция экспортировала 41 тысяч 17 тонн черноморского лосося на сумму 302 миллиона 194 тысяч 330 долларов. Экспорт турецкого лосося вырос на 95 процентов в натуральном, и на 150 процентов в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, в январе-октябре 2021 года Турция поставила на мировые рынки 21 тысяча 88 тонн лосося на сумму 120 миллионов 800 тысяч 63 доллара", — уточнило издание.

По данным агентства, основными импортерами турецкого лосося стали Россия, Германия, Вьетнам, Япония, Таиланд, Беларусь, КНР, Канада и Мьянма.

"Экспорт лосося в РФ составил 22 тысяч 635 тонн на сумму 166 миллионов 367 тысяч 516 долларов. Следом идут Германия — 35 миллионов 886 тысяч 539 долларов, Вьетнам – 30 миллионов 308 тысяч 617 долларов, Япония – 30 миллионов 308 тысяч 455 долларов", — уточнило издание.