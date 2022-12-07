МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Blue Origin, аэрокосмическая компания Джеффа Безоса, совместно с Boeing Co и Lockheed Martin Corp презентует проект лунного посадочного аппарата для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое планирует вновь высадить людей на Луне, сообщили компании во вторник. "Роскосмос" рассказал о плюсах продажи авиакомпании "Космос" Минобороны

Совместный проект во главе с Blue Origin является второй попыткой компаний получить контракт на лунный спускаемый аппарат, в то время как NASA ищет дополнительные возможности для доставки астронавтов к поверхности Луны в рамках своей многомиллиардной программы "Артемида" (Artemis).

В прошлом году NASA предложило технически обеспечить несколько первых миссий по высадке на Луну в рамках программы "Артемида" компании SpaceX Илона Маска, отклонив заявку аналогичной группы во главе с Blue Origin, преимущественно из-за ограничений по финансированию. Позднее NASA организовало конкурс на резервный спускаемый аппарат.

Blue Origin сообщила о том, что она и ее партнеры участвуют в этой второй программе NASA, в коротком заявлении, опубликованном на ее сайте во вторник. По ее словам, "в партнерстве с NASA эта команда обеспечит себе устойчивое присутствие на Луне".

Крайний срок подачи заявок истек во вторник. Как ожидается, NASA примет решение по контракту в июне 2023 года.

В группу Blue Origin также входят разработчик аэрокосмического софта Draper, Astrobotic, базирующаяся в Питтсбурге (Пенсильвания), и Honeybee Robotics, производитель робототехники военного и гражданского назначения, которого Blue Origin приобрела в январе.