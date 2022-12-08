ДОХА, 8 дек — ПРАЙМ. Саудовские и китайские компании подписали 34 инвестиционных соглашения во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в королевство, сообщило в четверг официальное Саудовское агентство новостей (SPA). "Все пузыри лопаются": о чем рынок сигналит инвестору

Си прибыл в Эр-Рияд в среду для проведения переговоров с руководством королевства, других стран Персидского залива и арабских государств. Это его третья зарубежная поездка с начала пандемии коронавируса.

По информации агентства, в ходе визита главы КНР между Саудовской Аравией и Китаем "были подписаны десятки соглашений в области "зеленой" энергетики, производства водорода, фотоэлектрической энергии, информационных технологий, информационных услуг, транспорта, логистики, медицинской промышленности, жилищного строительства и строительства в целом".

По итогам подписания соглашений министр инвестиций Саудовской Аравии Халед аль-Фалих, как цитирует агентство, заявил, что "договоренности отражают стремление королевства развивать отношения с Китаем во всех областях, включая экономическую и инвестиционную.

Он указал, что королевство в свете экономической программы развития "Видение 2030" предлагает "беспрецедентные инвестиционные возможности в различных секторах, включая области, связанные с возобновляемыми источниками энергии, промышленность, связь, информационные технологии, биотехнологии, туризм и строительство.

Объем торгового оборота между двумя странами в 2021 году составил 304 миллиарда саудовских риалов (80 миллиарда долларов США) в 2021 году, а по итогам третьего квартала 2022 года торговый оборот составил 103 миллиарда саудовских риалов (270 миллионов долларов США).