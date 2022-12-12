МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Инвестфонд Thoma Bravo приобретет Coupa Software Inc за 6,15 млрд долларов денежными средствами, сообщил в понедельник разработчик ПО для бизнеса. Amgen купит производителя лекарств от редких болезней Horizon Therapeutics

Thoma Bravo заплатит 81 доллар за акцию Coupa, что предполагает 30,5%-ную премию к цене закрытия пятницы. Эта цена на 77,2% выше цены закрытия акций 22 ноября, когда впервые стало известно об интересе инвесторов к покупке компании.

Сделка полностью оплачивается денежными средствами и предполагает стоимость бизнеса с учетом долга в 8 млрд долларов. Это не первое приобретение Thoma Bravo в технологическом секторе. Как правило, фонд скупает публичные компании с более низкими оценками.

За последние два года инвестфонд осуществил ряд приобретений в сегменте кибербезопасности, включая Ping Identity, Sophos, Proofpoint и Sailpoint Technologies.