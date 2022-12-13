МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг энергокомпании "Мосэнерго" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. Fitch ухудшил прогноз по рейтингу Великобритании на уровне "АА-"

"Кредитный рейтинг ПАО "Мосэнерго" обусловлен сильной рыночной позицией, связанной с успешной работой на рынках генерации электро- и тепловой энергии Московского региона (Москва и Московская область), хорошими бизнес-профилем, корпоративным управлением, географической диверсификацией, ликвидностью, адекватной рентабельностью бизнеса, а также низкой долговой нагрузкой при высоком уровне обслуживания долга", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержку кредитному рейтингу оказывает высокая вероятность предоставления компании экстраординарной помощи со стороны "Газпрома", являющегося единственным собственником "Газпром энергохолдинга". Вместе с тем сдерживающее влияние на уровень оценки собственной кредитоспособности (ОСК) компании оказывают размер бизнеса и регуляторные риски, отмечает АКРА.

По результатам 2022 года агентство ожидает снижение основных показателей компании в сравнении с результатами предыдущего года, в частности уменьшение выработки электроэнергии на фоне снижения деловой активности, вызванного санкционными мерами, и продолжение такой динамики в 2023 году. Тем не менее, принимая во внимание оценки риск-профилей компании, агентство ожидает, что как минимум на горизонте года "Мосэнерго" сохранит операционную устойчивость и обеспечит надежность энергетической системы регионов присутствия.

Рейтинг компании может быть понижен в случае потери контроля над ней со стороны "Газпрома" или снижения степени связи между ними, а также в случае роста инвестиционных обязательств "Мосэнерго" при одновременном падении цен на электроэнергию и тепло и росте цен на газ, существенного ухудшения доступа к внешним источникам ликвидности, заключает АКРА.