МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, продлевающий до сентября 2023 года возможность использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи представителей юрлиц и ИП без применения машиночитаемой доверенности. Госдума продлила мораторий на наказания за валютные нарушения из-за санкций

Документ разработан в целях создания благоприятных условий для активного использования электронной подписи в правоотношениях в электронной форме.

Сейчас некоторые банки и многие организации не успели технологически и технически подготовиться к тому, чтобы проверять электронную подпись соответствующего качества, пояснял на прошлой неделе глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, это связано с тем, что из-за санкций организации "перегруппировали усилия на другие направления и просто физически не успели" развить необходимые технологии.

Действующее законодательство предусматривает переход с 1 января 2023 года на обязательное использование машиночитаемой доверенности, подписанной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя. Сейчас такая доверенность может использоваться юрлицами и ИП по их желанию.

Закон откладывает переход на обязательное использование машиночитаемой доверенности до 1 сентября 2023 года. На аналогичный срок продлевается и возможность использования квалифицированной электронной подписи юрлица и ИП, сертификат которой выдан коммерческим удостоверяющим центром до 1 сентября 2022 года. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Для работы с машиночитаемой доверенностью юрлицо или ИП должны получить в удостоверяющем центре отдельный сертификат квалифицированной электронной подписи для конкретного сотрудника и оформить на него машиночитаемую доверенность. Директор юрлица или ИП подписывает эту доверенность своей квалифицированной электронной подписью.