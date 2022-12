МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Японская компания Toshiba Corp, ведущая переговоры о продаже своих акций, сообщила в пятницу в письме акционерам, что стремится как можно скорее договориться с потенциальными партнерами. ФАС получила ходатайство о покупке акций "Цимлянских вин"

В письме Акихиро Ватанабе, председателя совета директоров, и Джерри Блэка, председателя специального комитета Toshiba по изучению стратегических альтернатив, уточняется, что нет никаких гарантий того, что сделка будет достигнута.

Toshiba "планирует получить обязательные и добросовестные предложения и приложит все усилия, чтобы прийти к заключению [сделки] как можно раньше после необходимых переговоров", говорится в письме.

Источники сообщили Reuters, что предпочтительный для Toshiba участник сделки, Japan Industrial Partners (JIP), приближается к получению финансирования от банков для выкупа. Ожидается, что стоимость Toshiba при выкупе составит около 2,2 трлн иен (16 млрд долларов).

Газета Nikkei сообщила в четверг, что JIP, вероятно, получит 1,2 трлн иен в виде кредитов, а основные банковские подразделения Sumitomo Mitsui Financial Group Inc и Mizuho Financial Group Inc предоставят по 450 млрд иен.

Группа финансовых услуг Orix Corp, производитель микросхем Rohm Co Ltd и Japan Post Bank Co Ltd входят в число японских компаний, которые, вероятно, присоединятся к JIP в сделке, как ранее сообщали источники.

Акции Toshiba, чей бизнес охватывает ядерную энергетику, оборонные технологии и которая владеет 40% производителя чипов памяти Kioxia Holdings, выросли на 1,7% в середине утренних торгов в Азии.