МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение средств "Почте России" на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщается на сайте кабмина. Правительство понизило тариф страховых взносов для участников промкластеров

"Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что бюджетные инвестиции предоставляются в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях.

Президент России Владимир Путин в августе 2021 года поручал провести в течение ближайших трех лет модернизацию почтовых отделений, расположенных в сельской и труднодоступной местностях.