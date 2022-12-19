МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В России предложили изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги, пишут "Известия". Речь идет о текущем ремонте, вывозе мусора, мытье подъездов, водоснабжении, отоплении. В частности, предполагается переводить выручку от квартплаты не сразу управляющей компании, а на специально созданные счета. Россиянам рассказали, как снизить затраты на оплату воды

Как отметила глава фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, мера должна повысить контроль за деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ.

Она пояснила, что выбрать такой способ сбора средств жители смогут по желанию — для контроля будет необходим активный совет дома, аналогичные банковские счета используются сейчас для аккумулирования взносов за капремонт.

Косарева добавила, что сегодня, когда деньги попадают на счета управляющей компании, они становятся собственностью организации и жильцы дома не могут контролировать их использование, быть уверены в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов, что оплачиваются действительно оказанные услуги и выполненные работы.

Эксперты предложили, чтобы деньги сначала поступали на специальные счета, и как только совет дома убедится, что определенные услуги оказаны — например, в подъезде проведен косметический ремонт, он дает добро на перевод денег со спецсчета на счет управляющей компании. Для такого контроля и нужен активный совет дома, добавила Косарева.

Она рассказала, что инициатива в том числе будет передана в рабочую группу при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, которая сейчас разрабатывает предложения по совершенствованию законодательного регулирования сферы управления жилищным фондом.

Первый зампред комитета Павел Качкаев отметил, что сегодня оплата содержания общего имущества дома авансируется на 100% независимо от того, насколько хорошо и в полном ли объеме оказаны услуги, но заранее управляющей компании следует платить только около 30%. "Поэтому мы поддерживаем идею и постараемся внести инициативу на рассмотрение нижней палаты в следующем году", — сказал парламентарий.