МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Japan Industrial Partners (JIP), предпочтительный претендент на покупку Toshiba Corp, может снизить оценку с запланированного уровня 2,2 трлн иен (16,09 млрд долларов) до уровней ниже 2 трлн иен, сообщило в субботу деловое издание Nikkei. Toshiba ведет переговоры о продаже своих акций

Несмотря на то, что JIP обеспечила себе 1 трлн иен акционерного финансирования от японских компаний и 1,2 трлн иен кредитов от крупных банков, компания может понизить оценку в свете недавнего ухудшения финрезультатов Toshiba и потребности в оборотном капитале после выкупа, указывает Nikkei.

В письме к акционерам в пятницу Toshiba заявила, что хочет как можно скорее договориться с потенциальными партнерами.