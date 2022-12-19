МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Wildberries предоставил предпринимателям из Армении возможность осуществлять через площадку прямые продажи своей продукции в другие страны присутствия площадки, первой стала Россия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. ФАС проверит, насколько обоснованно Wildberries штрафует поставщиков

В середине мая, Wildberries открыл первый логистический центр в Армении, что позволило запустить на платформе прямые продажи товаров от представителей местного бизнеса. В период с 2020 по 2021 годы маркетплейс также запустил прямые продажи для представителей Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

"Wildberries открывает для предпринимателей из Армении возможность прямых продаж товаров в другие страны присутствия площадки, первой страной стала Россия. Благодаря этому производители из Армении смогут расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе и нарастить доходы", — говорится в сообщении.

Таким образом, после получения заказов продавцы привозят их на склад компании в Ереване, после чего логистическая служба площадки доставляет их до покупателей. При этом торговая комиссия для продавцов составляет от 3% в зависимости от категории товаров.

В самой компании отмечают, что продукция из Армении пользуется на онлайн-площадке высоким спросом — за 11 месяцев текущего года ее продажи выросли на 71% год к году, до 290 миллионов рублей. Наиболее динамично спрос растет на аксессуары (+958%), косметику и парфюмерию (+449%), продукцию для дома (+312%), продукты (+276%) и одежду для новорожденных (+267%).