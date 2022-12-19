МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от управляющий компании "Агрокапитал" о приобретении компании "Экопродукт", которая специализируется на производстве заготовок, в том числе из ягод и грибов, сообщает ведомство. Россияне забыли об импортных шампиньонах, заявили в Россельхозбанке

"ФАС России получила от "УК Агрокапитал" ходатайство о приобретении "Экопродукт"… Целью сделки является приобретение тепличного комплекса по производству овощей и расширение производственной базы группы "Рост", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что "Агрокапитал" входит в группу компаний "Рост", которая является лидирующей на рынке овощей защищенного грунта в России.

"Ведомство оценит влияние сделки на российский рынок овощей в установленном порядке", — добавляется в сообщении.