МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Двигатели на уже построенных отечественных самолётах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) заменять на российские ПД-8 не планируют, РФ удастся поддерживать имеющийся авиапарк с двигателями SaM146, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью изданию "Ведомости". Мишустин: недружественные страны попытались "приземлить" авиацию России

"У нас с 2024 г. должен появиться SSJ-New, или российский борт, он предполагает использование двигателей ПД-8, и прямой замены пока не предусмотрено. Мы изначально не закладывали бюджетные ресурсы на то, чтобы проводить конструкторские работы и сертификацию этих двигателей на старый "Суперджет". Да и ремоторизация в принципе требует существенных финансовых затрат, а экономическая целесообразность для эксплуатантов и лизингодателей остается в фокусе внимания", — отметил он.

При этом Мантуров уточнил, что на бизнес-джетах старого поколения двигатели все же заменят. Росавиация это допускает, хотя глобально ПД-8 будет предназначаться именно для новых самолетов.

"Я также думаю, что мы сможем найти технические решения и для продления ресурса имеющегося парка с двигателями SaM146", — добавил Мантуров.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.

Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенного SSJ New. Планируется, что сертификат типа импортозамещенный самолет получит в конце 2023 года.