МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Использование в доме новогодней иллюминации требует особого внимания к исправности проводки и розеток, рассказал РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков, Россиянам дали совет, как сохранить елку свежей до Нового года

Эксперт отметил, что современные гирлянды сделаны на основе светодиодных ламп, что делает их довольно энергоэкономичными, а их активное использование не скажется на счетах за электроэнергию. "Они потребляют ничтожно маленькое количество электроэнергии", — сказал он.

По словам Каленкова, риск внезапных отключений электроснабжения при активном использовании гирлянд минимален, поскольку за счет установленных светодиодных ламп нагрузка на электросеть вырастет незначительно. Он выразил уверенность, что "никаких перебоев по этой причине со светом в домах не будет".

Безопасность при эксплуатации, по мнению эксперта — момент, который требует более повышенного внимания при использовании гирлянд и прочих украшений.

"При использовании всей этой иллюминации ключевой момент — это исправность электропроводки, штекеров, розеток. Вот на это, безусловно, надо обратить внимание всем пользователям", — заявил Каленков.