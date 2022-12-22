МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Производитель напитков "Черноголовка" может приобрести у американской компании Kellogg бизнес печенья и готовых завтраков под маркой "Любятово", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Названы самые популярные уловки продавцов

В Россию Kellogg вышла в 2008 году, выкупив шесть предприятий у United Bakers, вспоминает издание. Сейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом "Любятово". В марте в СМИ появилась информация о том, что Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране.

По словам источников издания, Kellogg договорился о продаже бизнеса в России, покупатель — компания, выкупившая ранее у Kellogg завод в станице Северской Краснодарского края. Эта площадка сейчас входит в структуру ГК "Черноголовка". В "Черноголовке" и Kellogg комментарии не предоставили.

ГК "Черноголовка" занимается производством безалкогольных напитков, снеков, сластей, детского питания. Таким образом, она сможет выйти в новые продуктовые сегменты. При этом один из собеседников издания на рынке отметил, что на профильных игроков предложение Kellogg не произвело сильного впечатления. Препятствием могла быть крайне высокая цена, считает другой.

По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, возможная стоимость бизнеса Kellogg в России может составить 5–6 EBITDA, или 6–7 миллиардов рублей. Эта сумма примерно соответствует 50% от вероятной первоначальной оценки и именно такой дисконт обычно рассматривается комиссией кабмина РФ по контролю за иностранными инвестициями, отмечает он.