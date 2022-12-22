МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг "Территориальной генерирующей компании №1" (ТГК-1) на уровне "AA+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. АКРА подтвердило рейтинг "Объединенной двигателестроительной компании"

"Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "ТГК-1" обусловлено адекватной рыночной позицией, которая в свою очередь объясняется успешной работой ТГК-1 на рынках генерации электроэнергии и теплоснабжения на северо-западе России, хорошим бизнес-профилем и высокой оценкой за географическую диверсификацию. Корпоративное управление компании характеризуется как хорошее, а финансовый риск-профиль отличается высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и хорошим уровнем ликвидности", — говорится в сообщении.

По результатам года агентство тем не менее ожидает снижения основных показателей компании в сравнении с результатами предыдущего года, в частности, уменьшения выработки электроэнергии из-за снижения деловой активности, и продолжение этой динамики и в будущем году. АКРА также отмечает ухудшение финансовой прозрачности компании из-за отказа от публикации отчетности по МСФО в открытом доступе.

Также изменение оценки собственной кредитоспособности (ОСК) компании с "аа-" на "а+" связано с переходом показателя свободного денежного потока (FCF) в отрицательную зону в среднесрочной перспективе на фоне роста капитальных вложений компании в 2021–2024 годах относительно уровня 2020 года для реализации новых инвестиционных проектов и ухудшения ряда показателей. Такое ухудшение связано с завершением платежей по ДПМ и опережающим ростом расходов компании над доходами, отмечает агентство.

Рейтинг компании может быть повышен в случае снижения регуляторных рисков за счет внедрения долгосрочных и прозрачных принципов тарифного регулирования, а также обновления основных средств компании, роста взвешенного показателя FFO до чистых процентных платежей и налогов выше 30 миллиардов рублей или в случае повышения значимости компании для ПАО "Газпром".

АКРА отмечает, что сдерживающее влияние на кредитный рейтинг компании оказывают средний размер бизнеса и регуляторные риски. А к его понижению может привести потеря контроля над компанией со стороны "Газпрома" или просто снижение степени связи с этим концерном, рост инвестиционных обязательств компании при одновременном падении цен на электроэнергию и тепло и росте цен на газ, а также существенное ухудшение доступа к внешним источникам ликвидности, заключает АКРА.