МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Глава (CEO) немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах и операционный директор (COO) Дэвид Брайсон объявили об уходе из компании после завершения процесса национализации, следует из релиза Uniper. Европа сократила отбор газа из подземных хранилищ

"Клаус-Дитер Маубах и Дэвид Брайсон объявили об уходе из Uniper", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Маубах воспользуется особым правом на увольнение и подаст в отставку с поста члена правления Uniper SE в этом году в связи с национализацией компании. Дэвид Брайсон также воспользовался особым правом на увольнение. Оба директора продолжат исполнять обязанности, пока не будет назначена подходящая замена, говорится в релизе.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти ФРГ завершили национализацию Uniper, правительству тем самым перешло 99% акций.