Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски
Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов Дерипаски
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, заявила замглавы ведомства Ирина Мудрая.
"Минюст подал иск в ВАКС о применении санкций о взыскании активов Олега Дерипаски в доход государства", — следует из ее публикации в соцсетях.
Замминистра отметила, что российскому предпринимателю принадлежат находящиеся на территории Украины Николаевский глиноземный завод, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и другие объекты.
Чиновница добавила, что ведомство досрочно собрало необходимую доказательную базу.