МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, заявила замглавы ведомства Ирина Мудрая. Bloomberg: Эстония готовит план конфискации российских активов

"Минюст подал иск в ВАКС о применении санкций о взыскании активов Олега Дерипаски в доход государства", — следует из ее публикации в соцсетях.

Замминистра отметила, что российскому предпринимателю принадлежат находящиеся на территории Украины Николаевский глиноземный завод, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и другие объекты.

Чиновница добавила, что ведомство досрочно собрало необходимую доказательную базу.