МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway рассматривает возможность продажи своего бизнеса, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. СМИ: Twitter может начать продавать имена пользователей

"Сеть ресторанов Subway наняла консультантов для изучения возможности продажи компании, чьи акции не находятся в свободном обращении на рынке", — пишет газета со слов источников.

По словам источников, процесс, который находится на ранней стадии, привлечет потенциальных корпоративных покупателей и частные инвестиционные компании. Subway может быть оценена более чем в 10 миллиардов долларов. Тем не менее, возможно, что продажи не будет, заключает издание.

Компания Subway была основана Фредериком де Лукой и Питером Баком в 1965 году. По информации на сайте сети, именно Бак предоставил де Луке сумму в тысячу долларов и предложил открыть закусочную, чтобы помочь оплатить обучение. В 2015 году де Люка скончался от лейкемии. Первый ресторан сети был открыт в городе Бриджпорте (штат Коннектикут). Рестораны открываются по системе франчайзинга. На сегодняшний день сеть располагает ресторанами в более чем 90 странах, в том числе и в России.