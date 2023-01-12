Subway рассмотрит возможность продажи своего бизнеса, пишет WSJ
Wall Street Journal: Subway наняла консультантов для изучения возможности продажи бизнеса
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway рассматривает возможность продажи своего бизнеса, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Сеть ресторанов Subway наняла консультантов для изучения возможности продажи компании, чьи акции не находятся в свободном обращении на рынке", — пишет газета со слов источников.
По словам источников, процесс, который находится на ранней стадии, привлечет потенциальных корпоративных покупателей и частные инвестиционные компании. Subway может быть оценена более чем в 10 миллиардов долларов. Тем не менее, возможно, что продажи не будет, заключает издание.
Компания Subway была основана Фредериком де Лукой и Питером Баком в 1965 году. По информации на сайте сети, именно Бак предоставил де Луке сумму в тысячу долларов и предложил открыть закусочную, чтобы помочь оплатить обучение. В 2015 году де Люка скончался от лейкемии. Первый ресторан сети был открыт в городе Бриджпорте (штат Коннектикут). Рестораны открываются по системе франчайзинга. На сегодняшний день сеть располагает ресторанами в более чем 90 странах, в том числе и в России.