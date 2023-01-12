МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Софинансирование проектов некоммерческих организаций (НКО) российским бизнесом растет каждый год, также увеличивается количество волонтеров, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В Совбезе рассказали, о чем должен думать российский бизнес

"Сегодня у нас и из федерального бюджета идет увеличение (финансирования — ред.) за счёт дополнительных решений президента, из региональных бюджетов идет увеличение. Идёт увеличение количества людей, которые готовы заниматься этим безвозмездно, то есть это человеческий вклад в виде волонтерства. И идёт увеличение каждый год софинансирования от российского бизнеса", — сообщил он журналистам по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

Кроме того, Кириенко поблагодарил российский бизнес за социальную активность.