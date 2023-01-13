МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Россияне, по-традиции закупающие продукты перед Новым годом, во время самих январских праздников чаще интересовались алкоголем, в частности игристым вином, а не мясом, рыбой и овощами, спрос на которые просел, свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"В праздничные дни традиционно просел онлайн-спрос на еду и продукты питания (-8% в период 31 декабря — 8 января по сравнению с одной неделей в середине ноября): рыбу (-23%) и мясо (-28%), овощи (-34%) и фрукты (-16%), ингредиенты для выпечки (-28%). Это связано с тем, что весь "кулинарный запал" россиян приходится на 30 и 31 декабря, когда идет приготовление блюд к новогоднему столу", — говорится в исследовании.

Однако спрос на пиццу практически не изменился (-2%), а заказы пельменей и вареников, наоборот, выросли на 16%. При этом потребители активно искали в интернете бокалы и фужеры (+34%), штопоры и аксессуары для напитков (+15%) и сами напитки: абсолютные лидеры по онлайн-спросу на алкоголь на новогодних праздниках – шампанское, вино, виски, коньяк и водка.

"Наибольший спрос показали игристые вина – шампанское (+261%), просекко (+255%), ламбруско (+278%), асти (+147%). Онлайн-спрос на крепкий алкоголь вырос в два раза практически по всем позициям: виски – на 110%, ром – на 96%, джин – на 92%, бренди – на 117%. Коньяк и водка уступают остальным видам крепкого алкоголя по росту спроса на новогодних праздниках – интерес к ним в онлайне вырос на 81% и 74% соответственно", — добавляется в исследовании.