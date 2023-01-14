МИНСК, 14 янв — ПРАЙМ. Интернет-магазин Wildberries в Белоруссии после предписания властей перестал взимать плату за возврат не подошедшего товара, сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики. Wildberries усовершенствует взаимодействие с продавцами

"Предписание МАРТ исполнено интернет-магазином Wildberries. По информации интернет-магазина Wildberries, поступившей в МАРТ, с сегодняшнего дня отменена плата за возврат не подошедшего товара. Информация об этом также размещена в личных кабинетах пользователей и на сайте интернет-магазина в разделе "Уведомления", — указывается на сайте ведомства.

В министерстве ранее получили много жалоб от клиентов Wildberries из-за взимания платы за возврат товара. Министерство провело работу с интернет-продавцом о необходимости соблюдения законодательства о защите прав потребителей и возврате неправомерно списанных денег.

Списанные ранее денежные средства за возврат товара вернут потребителям до 17 января включительно, добавляется на сайте.