МОСКВА, 19янв — ПРАЙМ. Китай станет стабилизирующей силой для спроса на сырьевые товары в этом году, поскольку развитые страны сталкиваются с экономическими препятствиями. Об этом сообщила в четверг компания BHP Group Ltd, опубликовавшая данные о более высоких, чем ожидалось ранее, квартальных поставках железной руды. В России растет спрос на специалистов в сфере гостеприимства

BHP, как и ее конкурент Rio Tinto, ожидает, что меры помощи Китая для сектора недвижимости поддержат устойчивый спрос на продукцию компаний для сталелитейного производства.

"Ожидается, что политика Китая по стимулированию роста, в том числе в секторе недвижимости, и ослабление антиковидных ограничений будут способствовать постепенному выходу из сложных экономических условий первой половины года", — заявили в BHP.

BHP сообщила, что производство железной руды на рудниках Западной Австралии за квартал с октября по декабрь составило 74,3 млн тонн, что на 1% больше, чем 73,9 млн тонн годом ранее, и превысило консенсус-прогноз в 71,9 млн тонн.

Горнодобывающий гигант подтвердил свой прогноз на 2023 финансовый год по добыче железной руды в Западной Австралии в 278-290 млн тонн.

"Это довольно хороший результат. Мы ожидали, что ценообразование в первой половине будет слабее, затраты, как мы ожидали, будут выше, но во второй половине возможно некоторое облегчение", — сказал аналитик Дэвид Леннокс из Fat Prophets в Сиднее.

BHP повысила прогноз затрат для своих угольных подразделений, возложив вину на инфляцию. Кроме того, последствия наводнений плохо отражаются на производстве угля в этом году. В то же время компания вновь заявила, что не будет осуществлять крупные инвестиции в Квинсленде, поскольку этот штат повысил выплаты роялти.

"Мы отмечаем высокий долгосрочный спрос со стороны мировых сталелитейных компаний на высококачественный коксующийся уголь Квинсленда, однако в отсутствие конкурентоспособной и предсказуемой государственной политики мы не можем осуществлять значительные новые инвестиции в Квинсленде", — подчеркнули в BHP. Компания повысила прогноз себестоимости единицы продукции для совместного угледобывающего предприятия BHP Mitsubishi Alliance до 100-105 долларов США за тонну и прогноз себестоимости единицы продукции для подразделения энергетического угля Нового Южного Уэльса до 84-91 долларов США за тонну.

На добычу меди на руднике Эскондида в Чили повлияло перекрытие дорог, которое нарушило поставки материалов.

BHP заявила, что производство на ее медедобывающем предприятии Olympic Dam в Южной Австралии увеличилось более чем в два раза и достигло почти рекордного уровня после завершения технического обслуживания медеплавильного завода. BHP планирует поглотить соседнего производителя меди Oz Minerals.

Однако производство никеля снизилось на 2% до 38 000 тонн, что отражает более медленное, чем ожидалось, наращивание мощности аффинажного завода BHP Nickel West после планового технического обслуживания в декабрьском квартале.