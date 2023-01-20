МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. "Союзмультфильм" обратился к маркетплейсам с просьбой удалить контрафактную продукцию в рамках работы по защите прав на свои аудиовизуальные произведения, заявила пресс-служба студии. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката

Согласно сообщению, обращения с требованием убрать размещенную в каталогах контрафактные товары были направлены Ozon и Wildberries.

Отмечается, что студия в течение пяти лет проводит масштабную работу по выработке судебной практики и защиту законных прав на аудиовизуальные произведения. Итогом работы стало выявление "множества фактов" незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России.

"Итогом проведения мониторинга, процесс которого занял около года, стало обнаружение более 6 тысяч нарушений. По свыше 5 тысяч из установленных фактов составлены и направлены в суды соответствующие исковые заявления. Статус наших классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства", — подчеркивается в сообщении.

Данный подход, пояснили в пресс-службе, позволит избежать произвольных визуальных трактовок и интеграций героев анимационных фильмов.