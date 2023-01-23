2023-01-23T00:45:00+03:00
2023-01-23T00:52:19+03:00
2023-01-23T00:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230123/839545892.html
Мексика хочет ввести безвизовый режим для граждан России
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с Россией, сообщили "Известиям" в посольстве страны. В дипмиссии напомнили, что с 2010 года Мексика в... ПРАЙМ, 23.01.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, туризм, мексика
https://1prime.ru/images/83294/38/832943888.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83294/38/832943888.jpg
https://1prime.ru/images/83294/38/832943885.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83294/38/832943885.jpg
https://1prime.ru/images/83294/38/832943882.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83294/38/832943882.jpg
https://1prime.ru/tourism/20230102/839378989.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с Россией, сообщили "Известиям" в посольстве страны.
В дипмиссии напомнили, что с 2010 года Мексика в одностороннем порядке предприняла конкретные шаги для облегчения въезда российских граждан в страну с помощью электронной системы авторизации (SAE) — ее можно получить бесплатно, быстро, минуя необходимость идти в консульское представительство.
Взаимно нарастить приток туристов Россия и Мексика не могут из-за западных санкций, поскольку российским самолетам запрещено пересекать воздушное пространство Канады и США. С февраля 2022 года авиасообщение двух стран приостановлено.
В дипмиссии сообщили, что надеются на решение этой ситуации и даже расширение летной программы с Россией.
Сейчас из России в Мексику можно добраться только с помощью стыковочных рейсов, чаще всего — через Турцию или ОАЭ.