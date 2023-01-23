МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с Россией, сообщили "Известиям" в посольстве страны. Названы самые популярные безвизовые страны у россиян

В дипмиссии напомнили, что с 2010 года Мексика в одностороннем порядке предприняла конкретные шаги для облегчения въезда российских граждан в страну с помощью электронной системы авторизации (SAE) — ее можно получить бесплатно, быстро, минуя необходимость идти в консульское представительство.

Взаимно нарастить приток туристов Россия и Мексика не могут из-за западных санкций, поскольку российским самолетам запрещено пересекать воздушное пространство Канады и США. С февраля 2022 года авиасообщение двух стран приостановлено.

В дипмиссии сообщили, что надеются на решение этой ситуации и даже расширение летной программы с Россией.

Сейчас из России в Мексику можно добраться только с помощью стыковочных рейсов, чаще всего — через Турцию или ОАЭ.