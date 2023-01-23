МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Одна из ведущих крабопромысловых компаний РФ, группа "Русский краб", выловила в прошедшем году 11,6 тысячи тонн краба, что примерно на 7% ниже, чем в 2021 году, следует из материалов компании. Саудовская Аравия увеличила число российских поставщиков краба

"За отчетный период (2022 год — ред.) группа компаний "Русский краб" освоила 99% от годового объема квот на добычу краба, принадлежащих ей в 2022 году. Вылов компании за период составил более 11,6 тысячи тонн краба", — говорится в сообщении.

Год назад группа сообщила, что в период с января по декабрь ее флот компании добыл 12,533 тысячи тонны краба, или 18% от общего объема добычи всех предприятий, ведущих промысел краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, и освоила 99,5% от выделенного для освоения в 2021 году объема квот.

Доля "Русского краба" в общероссийском экспорте живой и готовой продукции за 2022 год выросла до 16% с 13%. "Основными направлениями экспорта живой продукции остаются Китай и Южная Корея. Прирост объема поставок в эти страны по сравнению с 2021 годом составил 5% и 6% соответственно", — также говорится в сообщении.

Кроме того, флот компании был увеличен до 32 судов, а проведенная работа с ассортиментом позволила начать освоение новых сегментов рынка Китая и представить свою готовую продукцию в Индонезии, Вьетнаме, Австралии, Сингапуре, Мексике и странах Ближнего Востока, заключает компания.

Группа компаний "Русский краб" ведёт промысел в Беринговом, Охотском и Японском морях и владеет правами на добычу 11,8 тысячи тонн краба в подзонах северо-западной части Тихого океана, или максимальной, в 18%, долей квот среди компаний, добывающих "королевские" и "премиальные" виды крабов.