МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Численность безработных в Москве за 2022 год снизилась на 23 процента — до 28,1 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Производство медоборудования в Москве выросло за 11 месяцев 2022 года

"К началу этого года в Москве было зарегистрировано 28,1 тысячи безработных. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. На 1 января 2023 года уровень безработицы в столице составил 0,39 процента, что является минимальным значением с февраля 2020-го", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что стабильность рынка труда в прошлом году, несмотря на санкции и уход ряда крупных зарубежных компаний, обеспечили взвешенная политика в сфере занятости, меры поддержки предприятий и бизнеса, а также активная программа по замещению продукции иностранных брендов товарами от производителей из России и дружественных стран.

"По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, за январь — декабрь 2022 года наибольшую разницу между количеством принятых на работу и уволенных зафиксировали в сфере разработки компьютерного и программного обеспечения — 24,7 тысячи человек. В отрасли научных исследований и разработок было трудоустроено на 10,7 тысячи сотрудников больше, чем уволено, в сфере ЖКХ — на 5,3 тысячи, в области ремонта и монтажа машин и оборудования — на 3,4 тысячи, в производстве компьютеров, электроники, оптики — на 2,7 тысячи", — дополняется в сообщении.