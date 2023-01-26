МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью немецкому изданию Zeit, что после начала специальной военной операции на Украине (СВО) встречался и беседовал в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В Германии ликвидировали "дочку" Nord Stream 2 AG, сообщило СМИ

При этом журналисты отметили, что свидетели данного разговора отсутствуют, но, по словам Варнига, он спросил Путина о том, "каковы цели" СВО. "Вы хотите Одессу, Харьков, всю Украину или даже больше?" — якобы сказал Варниг, слова которого процитировало издание.

Также, по словам главы Nord Stream 2 AG, российский лидер не дал ответа на этот вопрос и сказал, что "это государственная тайна". Zeit отметило, что этот случай произошел через несколько месяцев после начала СВО.

Минфин США в феврале 2022 года ввел санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и самого Варнига. В мае 2022 года Варниг и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти".