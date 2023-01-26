МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Распадская" на уровне "AA+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. СМИ: Китай стал лидером в рейтинге крупнейших экономик мира в 2022 году

"Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией и сильной оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с низкой себестоимостью добычи угля и значительной обеспеченностью ресурсной базой. Поддержку уровню рейтинга компании оказывают высокая оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень корпоративного управления. Высокая оценка финансового риск-профиля отражает низкую долговую нагрузку, очень высокую рентабельность и ликвидность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сильный бизнес-профиль отражает сильные позиции компании по ряду субфакторов, таких как себестоимость добычи и достаточность ресурсной базы. Геологическая особенность угольных месторождений позволяет компании производить уголь с одним из самых низких показателей себестоимости не только в России, но и в мире. Запасы компании составляют 1,8 миллиарда тонн угля, что при текущем уровне добычи гарантирует более 70 лет эксплуатационного периода.

Помимо этого, высокий уровень корпоративного управления отражает наличие долгосрочной стратегии, системы управления рисками, высокопрофессионального совета директоров, дивидендной политики, системы мотивации, компенсации труда сотрудников и др. "Распадская" придерживается консервативной дивидендной политики, направленной на сохранение умеренной долговой нагрузки и на поддержание и расширение производственных активов.

Агентство также уточняет, что к негативному рейтинговому изменению может привести увеличение долговой нагрузки (общий долг к FFO до чистых процентных платежей) выше 1,0х, а к позитивному рейтинговому изменению к значение рентабельности свободного денежного потока выше 5%.