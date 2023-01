МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Аутлет "Fashion House Шереметьево" подписал контракт с турецким холдингом FLO Retailing, владельцем российского подразделения Reebok, об открытии магазина спортивной обуви SneakerBox, сообщила пресс-служба Fashion House Group. Турецкий владелец бизнеса Reebok в России арендовал офис в Москве

"В самое ближайшее время, ориентировочно в феврале, Fashion House Group совместно с турецким холдингом FLO откроет магазин спортивной обуви SneakerBox в аутлете "Шереметьево". Новый спортивный магазин будет продавать преимущественно продукцию Reebok и развернется в центральной части московского молла на площади 694 квадратных метра", — говорится в сообщении компании.

Розничные и интернет-магазины популярного международного бренда спортивной обуви и одежды Reebok остановили продажи в России весной прошлого года. С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). С 20 марта компания приостановила деятельность на российском рынке. Позднее стало известно, что товары Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.

Турецкий холдинг FLO основан в 1960-х годах. Ритейлер управляет такими обувными сетями, как Flo, Sport in Street, и немецким брендом Reno, владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.