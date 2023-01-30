МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" обновил стратегию: планирует к 2030 году достигнуть пассажиропотока группы в 65 миллионов человек в год и увеличить долю на рынке до 50%, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Министр транспорта заверил в безопасности полетов в России

В сентябре на Восточном экономическом форуме Александровский сообщал журналистам, что компания планирует обновить стратегию развития. Прежняя стратегия предполагала рост пассажиропотока авиакомпаний группы до 130 миллионов пассажиров в год к 2028 году.

"Заложенные параметры роста отчасти синхронизированы с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Планируем к 2030 году достигнуть пассажиропотока 65 миллионов пассажиров. При этом доля группы на российском рынке (с учетом иностранных перевозчиков — ред.) увеличится до 50%", — сказал Александровский, говоря о стратегии компании до 2030 года.

Гендиректор уточнил, что доля будет расти за счет увеличения парка, новых региональных баз, выхода на новые международные направления полетов. Сейчас, по словам Александровского, доля группы оценивается в около 40%.

"До 2030 года "Аэрофлот" планирует ежегодный прирост пассажиропотока в более высоких темпах, чем среднеотраслевые значения", — отметил он.

По его словам, "Аэрофлот" в 2023 году планирует перевезти до 43,5 миллиона человек против 40,7 миллиона в 2022-м.

В 2022 году пассажиропоток группы составил 40,7 миллиона человек.

ОТЕЧЕСТЕННЫЕ САМОЛЕТЫ

Парк "Аэрофлота" к 2030 году будет на 70% состоять из российских самолетов, сообщил Александровский. "Аэрофлот" возобновит собственные рейсы в Казахстан

"К 2030 году планируем ввод в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов и развитие компетенций по поддержанию летной годности (ОАК и "Аэрофлот" в 2022 году подписали соглашение о поставке 339 самолетов в 2023-2030 годах — ред.). Соотношение иностранных и отечественных самолетов в парке группы будет 30 на 70% соответственно", — сказал Александровский.

Он уточнил, что в процессе эксплуатации флота эти параметры могут быть скорректированы: по консервативному прогнозу численность парка на конец 2030 года составит около 500 самолетов. Этот прогноз может быть пересмотрен в сторону более оптимистичного в части увеличения количества импортной авиатехники и, соответственно, доли рынка.

"Отечественные самолеты из первых поставок будут распределены между "Аэрофлотом" и "Россией". У нас пока только рамочный контракт, но мы работаем над твердыми. Первые два самолета – SSJ New – по графику планируются к поставке в декабре 2023 года, очевидно, в ближайшее время мы выйдем на твердый контракт. Это может быть один или десять контрактов – количество не имеет значения. Согласование контрактов занимает достаточно длительное время. Это не просто ставка лизинга и количество самолетов. Там много вопросов, связанных с поддержанием летной годности, обслуживанием двигателей, по агрегатам и так далее", — сказал гендиректор.

Александровский также отметил, что первый импортозамещенный МС-21 планируется к поставке в четвертом квартале 2024 года.

Компании также потребуется порядка восьми полнопилотажных тренажеров. "Сроков поставки тренажеров пока нет. Ждем. Обычно тренажер появляется после самолета, месяцев через шесть-восемь после поставки", — уточнил гендиректор.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

"Аэрофлот" в 2023 году не будет предпринимать дополнительных действий по финансовому оздоровлению, сообщил Александровский. "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Пекин с 15 февраля

"Дополнительных действий (по финоздоровлению компании – ред.) в этом году не предполагается, мы справляемся вполне", — отметил он.

Он добавил, что по итогам 2022 года компания чувствует себя абсолютно уверенно с точки зрения обслуживания своих обязательств и с точки зрения свободного денежного потока.

"Долговая нагрузка (по итогам 2023 года – ред.) не вырастет относительно конца 2022 года. В 2022 году она уже была снижена", — отметил Александровский.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

"Аэрофлот" намерен увеличить долю дополнительных доходов в общей выручке группы в два раза, сообщил Александровский. Пассажиропоток "Аэрофлота" снизился в 2022 году

"Мы будем фокусироваться на росте доходов от дополнительных услуг за счет развития партнерств с передовыми сервисами. Создания собственной экосистемы "Аэрофлота" не предполагается – это не нужно, да и будет слишком затратно. Тем более, на рынке уже есть готовые решения. Задача – увеличить долю дополнительных доходов в общей выручке группы в два раза", — сказал Александровский.

Какова сейчас доля дополнительных доходов в общей выручке, он не уточнил.

ТАРИФЫ

"Аэрофлот" в 2022 году сохранил уровень тарифов 2021 года, в 2023-м предполагает возможный рост цен на уровне инфляции, сообщил Александровский. "Аэрофлот" увеличит частоту регулярных рейсов в Шанхай

Газета "Известия" на прошлой неделе сообщила, что стоимость полетов по России в эконом-классе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами. По данным источников в трех крупных агрегаторах, пишет издание, рост составил 8–14%. По информации Росстата, которая приводится в материале, цены поднялись на 11%. ФАС при этом сообщила РИА Новости, что средневзвешенные тарифы за январь-ноябрь 2022 года не превышают уровень 2020-2021 годов.

"В среднем в 2022 году мы сохранили уровень тарифов 2021 года. На 2023 год мы предполагаем для себя возможный рост на уровне инфляции, дальше работает рынок, покупательская способность, спрос", — сказал Александровский.

ХАБЫ В РЕГИОНАХ

Группа "Аэрофлот" выбирает региональную базу в кластере Поволжье и Урал, также будет развивать хабы на юге и Дальнем Востоке, сообщил Александровский. Савельев рассказал о снижении субсидий российским авиакомпаниям

"С точки зрения регионального развития — планируем развивать кластеры на юге России, Дальнем Востоке, в Поволжье и на Урале. Сейчас по сути сформированы базы в Сочи, Красноярске и на Дальнем Востоке — во Владивостоке и Хабаровске", — сказал Александровский.

"В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025-2026 годам, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование. Среди рассматриваемых аэропортов — Казань, Уфа, Екатеринбург".

Он отметил, что также рассматривается еще одна точка в южном кластере. Один из вариантов – Минеральные Воды.

"Общий предполагаемый объем региональных баз к 2030 году оценивается до 7 миллионов человек. Это без учета рейсов в Москву и Петербург", — сказал Александровский.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

"Аэрофлот" планирует к 2030 году на 100% импортозаместить программное обеспечение, к концу 2024 года ПО компании будет отечественным на 82-84%, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в 2022 году

В сентябре на ВЭФ Александровский называл другой срок полного перехода на отечественное ПО — 2027 год.

"Еще одно важное направление — это импортозамещение программного обеспечения: к 2030 году мы планируем достигнуть 100% показателя. Основной период импортозамещения — до конца 2024 года, к этому времени панируется заменить порядка 82-84% ПО на российское", — сказал Александровский.

Он отметил, что переход с зарубежной Sabre на отечественную систему бронирования состоялся, однако ряд клиентских сервисов по-прежнему недоступен.

"К концу первого квартала уже существенно расширим перечень доступных сервисов и продолжим работу в 2023 году по реализации более 400 доработок российской системы", — сказал гендиректор.

Кроме того, в этом году, отметил он, компания планирует провести конкурс и запустить проект по переходу с зарубежной системы управления предприятием (SAP ERP) на российскую. Гендиректор выразил надежду, что удастся реализовать этот проект за два года.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО НИШАМ

Группа "Аэрофлот" сохранит подход к распределению авиакомпаний по нишам, сообщил Александровский. "Аврора" увеличит частоту рейсов из Хабаровска в Харбин

"С точки зрения нашей мультибрендовости общий подход (в стратегии — ред.) мы сохраняем, в группе остаются все три перевозчика", — сказал Александровский.

Он уточнил, что сам "Аэрофлот" сохранит продукт высокого уровня и широкую линейку тарифов. "Россия" останется региональным перевозчиком с упрощенным продуктом относительно "Аэрофлота" и тарифами среднего диапазона. "Победа" остается в той же модели, лоукостер с базовым продуктом, доступными тарифами, класс обслуживания один — эконом.

"По тарифам до уровня "Победы" "Аэрофлот" опускаться не будет. В 2022 году "Победа" реализовала по минимальным тарифам до 499-1999 рублей около 700 тысяч билетов. У "России" же относительно "Аэрофлота" тарифы ниже на 20-30% по направлениям", — сказал Александровский.

"Теперь не одна "Победа", а вся группа "Аэрофлот" становится драйвером развития всей российской гражданской авиации", — добавил он.