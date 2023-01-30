ПЕКИН, 30 янв — ПРАЙМ. Обвинения США в адрес Китая из-за Украины являются беспочвенными, Пекин не будет молча наблюдать за ущемлением прав китайских компаний, заявила в ходе брифинга в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Китай занял третье место по поставкам автомобилей в 2022 году, пишут СМИ

"Вместо того, чтобы задуматься о своих действиях (на Украине — ред.), у американской стороны есть беспочвенные подозрения и обвинения в адрес Китая. Мы не приемлем такой беспочвенный шантаж, не будем сидеть сложа руки и наблюдать, как США необоснованно ущемляют законные права и интересы китайских компаний", — прокомментировала она сообщения о том, что китайские госкомпании оказывают военную и финансовую помощь России в украинском конфликте.