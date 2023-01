МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Спрос на одежду и аксессуары российских fashion-брендов за прошедший год вырос на платформе Lamoda втрое по сравнению со значениями за 2021 год, при этом на отечественную косметику — на 78%, сообщили РИА Новости в интернет-магазине. Обновленная Zara вряд ли повторит успех предшественницы, считают эксперты

"Популярность отечественных брендов набирает обороты у российского потребителя… Востребованность российских брендов по итогам 2022 года увеличилась почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом, а спрос на отечественную косметику вырос на 78%", — говорится в исследовании на основе данных раздела "Шоурум", где собраны локальные бренды.

Отмечается, что в топ-5 самых популярных российских брендов одежды по итогам прошлого года вошли Top Top, 12storeez, Urban Tiger, Belle You и TrendyAngel. В десятке лидеров также оказались I Am Studio, Suara Femme, To Be Blossom, Imocean и Lichi. При этом среди товаров для красоты в топе — Barbaro, Krygina Cosmetics, Laboratorium, Lave и "Лаб Фрагранс".

"Самой большой популярностью в ассортименте раздела "Шоурум"… пользуются платья — их покупал почти каждый пятый (18%). На втором месте оказались брюки (5,5% от всех продаж). За ними — футболки (5,4%). Кроме того, россияне активно приобретают юбки (4,2%) и топы от отечественных производителей (3,9%). Не остались без внимания джинсы, джемперы, нижнее белье и утепленные куртки", — добавляется в материалах.

При этом среди товаров для красоты в лидерах продаж оказались патчи для глаз, на втором месте — скраб для тела, на третьем — сыворотка для лица. В пятерку самых популярных товаров у россиян также вошли парфюмерная вода и ароматическая свеча. "С момента запуска число отечественных брендов увеличилось на 50%, а ассортимент вырос на 200% — сегодня это более 9 тысяч товаров", — приводятся в сообщении слова руководителя отдела по управлению категорией женской одежды Lamoda Анны Хомутовой.

Отмечается, что особенно популярны вещи российских дизайнеров у жителей столицы — на них пришлась почти половина продаж, 15% покупателей из Санкт-Петербурга, столько же — из Московской области. Доля покупок пользователей из Краснодарского края составила 8%, по 3% пришлось на Ростовскую и Свердловскую области.