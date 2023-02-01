МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Глава Росавиации Александр Нерадько не исключил появления у группы "Аэрофлот" идей о создании новой авиакомпании, об этом он сообщил в интервью РБК. "Аэрофлот" возобновит собственные рейсы в Казахстан

Отвечая на вопрос о вероятности появления новых авиакомпаний в России, Нерадько сказал: "Создание новой авиакомпании находится в прямой связи с поставками воздушных судов. Большое количество воздушных судов заказала группа компаний "Аэрофлот". Я не исключаю, что, может быть, у руководства "Аэрофлота" появятся новые идеи в этой области".

"Чтобы создавать новые авиакомпании, нужна техника, которую мы ожидаем в ближайшие годы", — продолжил он.

Глава Росавиации также отметил, что на сегодня предпосылки для банкротства действующих авиакомпаний отсутствуют, а ведомство постоянно следит за их финансово-экономическим состоянием.