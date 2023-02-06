МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Головная структура холдинга "Интеррос" сменила владельца — теперь им стала российская компания МК ООО ''Интеррос Инвест'', следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее владельцем холдинга являлась кипрская компания Interros Ltd, которая в январе была перерегистрирована в специальный административный район (САР) на острове Русский и сменила название на МК "Интеррос Инвест". Согласно данным ЕГРЮЛ, теперь структура зарегистрирована в Приморском крае, Владивостокском округе, на острове Русский, где располагается САР.

Основной владелец "Интерроса", Владимир Потанин, в 2021 году сообщал, что холдинг планирует перерегистрироваться на остров Русский, так как планирует стать якорным инвестором Дальнего Востока.

В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

США в декабре объявили о введении санкций против Владимира Потанина, который через холдинг "Интеррос" владеет крупным пакетом акций (35,95%) "Норникеля". Однако ГМК "Норильский никель", который Потанин возглавляет с 2012 года, не попал под ограничения.