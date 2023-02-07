МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Wildberries хотят обязать отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу, пишут "Известия". Россиянам объяснили, в каком случае не нужно платить за возврат товара

С соответствующим запросом в Роспотребнадзор обратилась "Общественная потребительская инициатива".

Позиция общественников заключается в том, что, например, если человеку привезли не подходящую по размеру продукцию и он решил не покупать ее — то в этом случае незаконно и неправомерно брать с покупателя деньги за возврат с пункта выдачи заказов на склад.

Закон "О защите прав потребителей" установил: если покупатель отказывается от товара, ему следует вернуть средства, но из них вычитают оплату доставки возвращенной продукции от потребителя продавцу, напоминает ОПИ.

"Очевидно, что положение этой нормы должны применять в случаях, когда доставку продукции осуществляли непосредственно до покупателя, то есть до места его жительства или пребывания", — говорится в письме.

Подчеркивается, что у Wildberries другая практика работы с товаром: компания предусматривает два варианта доставки — до двери потребителя, а также в пункты выдачи заказов. Последние, согласно документам онлайн-продавца, являются его обособленными подразделениями, отметили в ОПИ.

Общественники уверены, что если покупатель получил качественный товар на таком пункте выдачи, а потом отказался от продукции по какой-то причине (речь идет не о браке), то компания не должна удерживать с покупателя деньги, поскольку перемещение заказа происходит не от потребителя к торговой сети, а внутри ее структур.

ОПИ просит Роспотребнадзор разъяснить: законно ли Wildberries использует эту практику и взимает человека по 75–100 рублей, если он отказывается от одной единицы качественного товара.

Издание приводит позицию Wildberries: там отметили, что компания тестирует программу ответственных покупок с 2021 года.

"Покупатели стали чаще совершать осознанные заказы, количество брака уменьшилось на 30%, вещи стали приходить в хорошем состоянии без многочисленных примерок. Wildberries это позволило расширить программу лояльности на большее количество покупателей: сейчас для них доступен бесплатный возврат товаров. Принцип действия программы прежний: люди, которые возвращают мало вещей, не оплачивают услугу обратной транспортировки", — отметил ритейлер.

В компании добавили, что если покупатель обнаружил дефект, то он создает заявку на проверку товара, которую проверяет продавец и компенсирует стоимость обратной доставки в дальнейшем.