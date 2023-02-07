МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американская авиастроительная компания Boeing планирует сократить около двух тысяч сотрудников в 2023 году, сообщает газета Seattle Times. Boeing завершил производство 747-й модели, которая выпускалась свыше 50 лет

"В этом году мы ожидаем около двух тысяч сокращений, в основном в финансовом департаменте и отделе кадров", — цитирует издание заявление Boeing.

По данным газеты, часть функций тех, кто подвергнется сокращению, будет передана на аутсорсинг компании Tata Consulting Services.

C конца 2022 года ряд американских технологических компаний начали массовую волну увольнений. В частности, сокращения были объявлены в корпорации Microsoft, криптобирже Coinbase, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Twitter, Amazon, Netflix и других компаниях.