МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) уведомил владельцев американских депозитарных расписок (ADR) об истечении депозитарного договора с 23 мая, следует из сообщения BNY Mellon. НЛМК прекратил листинг депозитарных расписок на Лондонской бирже

"Как владельцы и бенефициарные собственники ADR, настоящим уведомляем вас, что The Bank of New York Mellon, как депозитарий, не получил уведомления от ПАО "Норильский никель" о назначении компанией замены депозитария после нашего ухода с поста депозитария. В результате существующий механизм размещения ADR будет прекращен с 17.00 по восточному времени 22 мая 2023 года", — говорится в сообщении.

При этом в соответствии с условиями депозитарного соглашения владельцы ADR должны до 24 мая 2024 года предоставить их для конвертации в акции.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).

BNY Mellon — один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.