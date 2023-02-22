ЖЕНЕВА, 22 фев — ПРАЙМ. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе блокировку банковских активов братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых по просьбе России, но приостановил рассмотрение просьбы о взаимной правовой помощи, говорится в заявлении на сайте инстанции. В Швейцарии прокомментировали ситуацию с замороженными активами

В 2020 году швейцарские власти заблокировали активы на сумму около 1,4 миллиардов долларов, депонированные братьями Ананьевыми в швейцарском банке компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

"Обеспечительная блокировка банковских активов, санкционированная в рамках запроса российской стороны об оказании взаимной правовой помощи, сохраняется. Запрос России о взаимной правовой помощи как таковой должен быть временно приостановлен", — сказано в документе.

Дмитрий Ананьев был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании "Настюша", которой он задолжал около 2,9 миллиарда рублей. В деле о банкротстве продолжается процедура реализации имущества. Недавно ПСБ подал заявление, в котором требует признать банкротом и Алексея Ананьева, оно еще не рассмотрено.

Дмитрий Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, Ананьевы в составе организованной группы растратили принадлежащие банку деньги в пользу Promsvyaz Capital B.V. Следствию известно, что в конечном итоге из России на Кипр были выведены 87,2 миллиарда рублей. На российское имущество братьев — счета, земли, дома, автомобили и самолеты — стоимостью 50 миллиардов рублей наложен арест в рамках уголовного дела.