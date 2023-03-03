Правительство поддержит производителей спортивного инвентаря и оборудования
Правительство запустило инструмент поддержки производителей спортинвентаря и оборудования
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство России запускает новый инструмент поддержки производителей спортивного инвентаря и оборудования, в рамках которого будет субсидироваться часть их затрат на пилотную продукцию, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство запускает новый инструмент поддержки производителей спортивного инвентаря и оборудования. Субсидироваться будут затраты на создание или производство пилотной партии продукции, а также косвенные затраты, связанные с созданием и направлением указанной пилотной партии в организации для проведения испытаний и обеспечения возможности последующего запуска ее в серийное производство", — говорится в сообщении.
Уточняется, что максимальный размер субсидии для одного комплексного проекта составит 50 миллионов рублей. В федеральном бюджете на финансирование этой меры поддержки на 2023-2025 годы предусмотрено 914,5 миллиона рублей, в том числе 301 миллион рублей – на 2023 год.
Субсидирование производителей спортинвентаря и оборудования запускается в рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".