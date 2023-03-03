МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство России запускает новый инструмент поддержки производителей спортивного инвентаря и оборудования, в рамках которого будет субсидироваться часть их затрат на пилотную продукцию, сообщается на сайте кабмина. Дерипаска призвал делать ставку на частный бизнес для российской экономики

"Правительство запускает новый инструмент поддержки производителей спортивного инвентаря и оборудования. Субсидироваться будут затраты на создание или производство пилотной партии продукции, а также косвенные затраты, связанные с созданием и направлением указанной пилотной партии в организации для проведения испытаний и обеспечения возможности последующего запуска ее в серийное производство", — говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальный размер субсидии для одного комплексного проекта составит 50 миллионов рублей. В федеральном бюджете на финансирование этой меры поддержки на 2023-2025 годы предусмотрено 914,5 миллиона рублей, в том числе 301 миллион рублей – на 2023 год.

Субсидирование производителей спортинвентаря и оборудования запускается в рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".