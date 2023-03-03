МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Усиления госрегулирования за ценами в России может не только негативно сказаться на ассортименте торговых сетей, но и привести к ограничениям на продажи со стороны ретейлеров, рассказал РИА Новости генеральный директор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров. ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик

Ранее в пятницу газета "Ведомости", ссылаясь на новую версию законопроекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об ужесточении контроля над стоимостью продукции в случае спекулятивного роста в 2023–2024 годах, сообщила о том, что служба предлагает расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать цены. Также из документа был убран термин "социально значимые товары".

"Любое усиление госрегулирования за ценами в конечном итоге их снижению очень мало способствует. В целом те инструменты, что сейчас уже используются,… можно назвать вполне живыми, позволяющими наиболее острые моменты кое-где решить, но концептуально, конечно, любое усиление ценового регулирования скорее может приводить к отрицательным моментам — сокращением ассортимента, к тому что некоторые ритейлеры в той или иной мере будут ограничивать торговлю, и прочие моменты", — заявил Бурмистров, комментируя инициативу ФАС.

Эксперт напомнил, как в марте 2022 года некоторые ритейлеры вводили ограничения на продажу социально значимых товаров в рознице в одни руки. "Все это не добавляет спокойствия в обществе", — резюмировал Бурмистров. Он также подчеркнул, что государству сейчас целесообразно поддерживать зрелый и конкурентный рынок. СМИ раскрыло, какие товары попали в десятый пакет санкций ЕС

В ФАС рассказали РИА Новости, что предлагаемый механизм направлен на недопущение экономически необоснованного (спекулятивного) роста цен на товары. "В настоящее время такой запрет не предусмотрен законом о защите конкуренции, в связи с чем неверно говорить о снижении стандарта доказывания относительно вводимого состава нарушения антимонопольного законодательства…. Механизм будет распространяться на перечень товаров, которые определит правительство Российской Федерации", — уточнили там.

При этом, по мнению председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, законопроект не дает понимания о критериях оценки согласованности действий, что может привести к признанию таковыми любого однотипного поведения и значительному росту издержек бизнеса доказывание обратного. "Есть ряд технических нюансов, которые также могут помешать исполнению требований закона", — полагает он.

РИА Новости направили запрос в Минпромторг, при этом в пресс-службе Минэконоразвития заявили, что "в Минэкономразвития России итоговая после всех обсуждений версия законопроекта от ФАС не поступала".