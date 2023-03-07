МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" по итогам 2022 года стал лидером по выручке на рынке онлайн-видеосервисов в России, сместив IVI на второе место, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Рост выручки российских онлайн-кинотеатров замедлился в десять раз

"Онлайн-кинотеатру IVI, который увеличил долю выручке по сравнению с прошлым годом (20,5% против 19,7%), не хватило этого, чтобы удержать лидерство. На первое место вышел "Кинопоиск" — 24,1% (по итогам 2021 — 14,6% рынка в деньгах)", — говорится в исследовании.

На третьем месте оказался онлайн-кинотеатр Wink — 11,4% в общей выручке (по итогам 2021 года — 8,4%). Онлайн-кинотеатр Okko сдвинулся на четвертое место, при этом увеличив свою долю до 10,8% с 10,4% по итогам 2021 года.

Пятое место разделили онлайн-кинотеатры Start и Kion: выручка каждого по итогам 2022 года составила 6,8% в общем объеме.

Если смотреть на индивидуальный рост выручки онлайн-кинотеатров за прошлый год, "Кинопоиск" вырос на 73%, Kion — на 66%, Wink — на 42%, Start — на 41%, "Триколор Кино и ТВ" — на 36%.