МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Бывший гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов получил работу в "Ростехе", в новой должности он будет отвечать за финансовое обеспечение группы компаний, сообщил РИА Новости источник, близкий к госкорпорации. Экс-вице-президент "Газпромбанка" стала главой "Просвещения"

"Действительно, перешел на работу в контур корпорации, будет отвечать за вопросы финансового обеспечения группы компаний", — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о переходе Полубояринова в "Ростех".

В "Ростехе" на соответствующий запрос РИА Новости не ответили.

Топ-менеджер покинул "Аэрофлот" весной 2022 года, проработав в должности почти полтора года.