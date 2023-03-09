Экс-глава "Аэрофлота" займется финансами в "Ростехе", заявил источник
Источник: бывший глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов займется финансами в "Ростехе"
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Бывший гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов получил работу в "Ростехе", в новой должности он будет отвечать за финансовое обеспечение группы компаний, сообщил РИА Новости источник, близкий к госкорпорации.
"Действительно, перешел на работу в контур корпорации, будет отвечать за вопросы финансового обеспечения группы компаний", — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о переходе Полубояринова в "Ростех".
В "Ростехе" на соответствующий запрос РИА Новости не ответили.
Топ-менеджер покинул "Аэрофлот" весной 2022 года, проработав в должности почти полтора года.