МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Россия в 2022 году перестала быть крупнейшим торговым партнером морских портов Германии, переместившись после введения санкций на седьмое место, сообщило в четверг Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). "Держат за дураков". Немцы высмеяли новый "вброс" США о "Северных потоках"

"Российская Федерация, которая была самым важным торговым партнером в 2021 году, заняла лишь седьмое место c объемом грузов в 13,4 миллиона тонн, причем 93,4% оборота с Россией пришлись на принятые грузы", — говорится в сообщении Destatis.

Кроме того, ведомство отмечает, что морская торговля с Россией существенно падала по ходу прошлого года по мере введения санкций.

"Почти три четверти оборота с российскими портами пришлись на первое полугодие 2022 года", — сообщает статистическое управление.

Список торговых партнеров немецких портов по итогам прошлого года возглавила Швеция, вслед за ней идут Норвегия, США и Китай. При этом общий объем грузов, принятых и отправленных в портах Германии, снизился в 2022 году на 3,2%.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.