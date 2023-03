МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Cosmos Hotel Group, входящая в корпорацию АФК "Система", завершила сделку по приобретению у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS девяти отелей семейства Radisson (Park Inn by Radisson, Radisson Blu и Radisson Blu Royal) и одного Olympia Garden, расположенных в четырех городах России, следует из сообщения холдинга. В США назвали объем замороженных активов россиян

"АФК "Система"… сообщает, что ООО "Космос Северо-Запад" — 100% дочернее общество подконтрольной Корпорации ООО "Космос ОГ" — … завершило сделку по приобретению у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS 100% уставного капитала ряда российских компаний – владельцев десяти отелей, расположенных в четырех городах России, за 200 миллионов евро", — говорится в сообщении.

В результате сделки портфель Cosmos Hotel Group пополнился шестью отелями в Санкт-Петербурге (четыре Park Inn by Radisson, Radisson Blu Royal Hotel и Olympia Garden Hotel), двумя – в Москве (Park Inn by Radisson и Radisson Blu) и еще по одному в Мурманске и в Екатеринбурге (также Park Inn by Radisson).

Отмечается, что общий номерной фонд приобретенных отелей – 4 078 единиц. При этом в 2021 году совокупная выручка отелей составила 4,3 миллиарда рублей, а в допандемийном 2019 году – 6,2 миллиарда.

Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний в России, в ее портфель входят свыше 20 отелей в 16 городах России и мира. АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.